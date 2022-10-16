Maxi Gomez: Kazanabileceğimiz bir maçtı

Süper Lig 'in 10. haftasında Trabzonspor , Vodafone Park'ta Beşiktaş 'la karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikasında kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bordo mavililerde ilk golün sahibi Maxi Gomez, karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Gomez, kazanabilecekleri bir karşılaşmayı beraberlikle sonuçlandırdıklarını dile getirdi.

İŞTE MAXI GOMEZ'İN SÖZLERİ:

Takım olarak iyi bir iş çıkardık. Arka arkaya çok maç oynuyoruz. Kazanabilmek adına her türlü mücadeleyi gösterdik. Kazanmaya çok yakındık. Kazanamadığımız için üzgünüz ama elimizden geleni yaptık. Belki de kazanmayı hak ettiğimiz bir maç oynadık ama beraberlikle ayrılıyoruz.

Gol atmak önemli. Ancak mücadele etmek ve takıma yardımcı olmak da önemli. Zor bir statta oynadık ve bu kolay değil. Gol attığım için mutluyum.