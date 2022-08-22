Fenerbahçe , Maxi Gomez transferinde süreci uzattı. Devreye yeni rakipler girdi. Celta Vigo, Mönchengladbach ve Everton da Uruguaylı oyuncunun maliyetini araştırmak için harekete geçti. Bu duruk transferi zora soktu. Ancak Almanya'dan bu transferle ilgili yeni bir iddia geldi. Sky Almanya'nın muhabiri Florian Plettenberg, yaşanan gelişmeleri paylaştı. Buna göre Fenerbahçe, başka takımların devreye girmesi sonrası Valencia'ya yaptığı teklifte fiyatı artırdı. Alman muhabir, Sarı-Lacivertliler'in önerdiği ücreti yazmadı. Buna rağmen Valencia'nın talep ettiği 12 milyon Euro'nun Mönchengladbach için çok yüksek olduğunu, Fenerbahçe'nin Maşi Gomez transferinde avantajlı konumda olduğunu belirtti.









'Gomez çok değerli biri'

Mönchengladbach'ın sportif direktörü Roland Virkus da Uruguaylı forvetle ilgili açıklamalarda bulundu. Virkus, "Gomez birçok pozisyonda ve rolde oynayabilen değerli bir futbolcu. Transfer piyasasında çok değerli oyuncular tespit ettik ama bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Alacağımız oyuncunun bize tam olarak uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.







