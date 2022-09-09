Maxi Gomez: Biz yeni oyunculardan kurulu bir takımız

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında konuk olduğu Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. Macar ekibi, 16. dakikada Eldar Civic'in kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynarken temsilcimizin Maxi Gomez ve Umut Bozok ile bulduğu goller puan için yeterli olmadı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan yeni transfer Maxi Gomez, yeni bir takım olduklarını yakın zamanda adaptasyonun artmasıyla daha iyi olacaklarını belirtti.

Uruguaylı futbolcunun açıklamaları şu şekilde:

"İlk yarıda sıkıntı yaşadık. Takım tamamıyla savaşmaya çalıştı. Ön tarafta istediklerimizi yapamadık ilk yarıda, ikinci yarıda daha iyiydi ama maalesef istemediğimiz bir mağlubiyet aldık."

"Biz yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Çok yeni arkadaşımız var. Adım adım ilerleyeceğiz. Hafta boyuu iyi çalıştık. 3 puan için gelmiştik ama gol atsam da yenilmek beni çok üzdü. Adaptasyonun artmasıyla birlikte çok daha iyi olacağımızı gösterdik."