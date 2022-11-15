Formula 1'de geçtiğimiz sezon RedBull pilotu Max Verstappen, son yarışta şampiyonluğu kazanmıştı. YarışaHollandalı sürücünün takım arkadaşı Sergio Perez'in performansı damga vurmuştu.

Perez, Verstappen'in şampiyonadaki rakibi LewisHamilton'ı uzunca bir süre arkasında tutup, arkadaşına zaman kazandırmış ve Verstappen'in yarışı, şampiyonluğu kazanmasında önemli rol oynamıştı. Perez, ayrıca Verstappen'e yerini vermişti. Bu sezon ise roller değişti.

Bir sıra yükselmesi yeterliydi

Şampiyonluğunu çok önceden ilan eden Verstappen, önceki akşam Brezilya GP'de 6. sırada yer alıyordu. Perez'in ise şampiyona sıralamasına 2. olup, Ferrari pilotu Charles Leclerc'i geçebilmesi için bir sıra yükselmesi yeterliydi.

'Şampiyonlukları benim sayemde'

Sonrasında ise Max Verstappen'in, Perez'e son turda yer vermesi istendi. Verstappen ise, "Baylar bir daha benden böyle bir şey istemeyin. Ben kendime göre size gerekçelerini söyledim" dedi. Perez de olay sonrasında,"Max için yaptığım onca şeyden sonra şaşkınım! İki şampiyonluğu varsa benim sayemde" diyerek isyan etti.

Şimdi ise sıralamada Perez ve Leclerc'in, 290'ar puanı bulunuyor. Sezonu ikinci tamamlayacak sürücü son AbuDhabi yarışında belli olacak.