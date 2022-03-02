Formula 1'de 2021 sezonu inanılmaz bir sona sahne olmuştu. Red Bull Honda pilotu Max Verstappen, sezonun 22. ve son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sini kazanarak mutlu sona ulaşmıştı. Son haftaya eşit puanda girdikleri Lewis Hamilton'ın önünde sezonu son damalı bayrağını en önde geçen Hollandalı sürücü, kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, kötü bir start alarak yerini Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a kaptırdı. İlk turda Verstappen, yaptığı atakta Lewis Hamilton'ı pist dışına iterek birincilik koltuğunu aldı ancak Lewis Hamilton dışarıdan ilerleyerek Verstappen'i yeniden geride bıraktı.

54'üncü turda Williams pilotu Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza sonucunda güvenlik aracı geldi. Red Bull, güvenlik aracını fırsat bilerek Verstappen'i pite çağırarak aracına yumuşak hamur lastik taktı. Mercedes ise Hamilton'a geç bilgi verdiği için Hamilton pite giremedi. Latifi'nin aracının kaldırılmasının ardından yarış son turda start aldı. Tur bindirilen pilotların aradan çekildiği yarışta Lewis Hamilton ile Max Verstappen baş başa start aldı. Lastiğinin avantajıyla rakibini geçen Verstappen, finişi ilk sırada geçerek şampiyonluğa ulaştı.

YARIŞ BİRİNCİLİĞİ SONRASI YENİ SÖZLEŞME

Red Bull Honda'yı şampiyonluğa taşıyan Max Verstappen, Avusturya ekibiyle olan birlikteliğini uzattı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 24 yaşındaki sürücü spor tarihinin en yüklü kontratlarından birine imza attı. Buna göre Verstappen, Red Bull Honda'dan yıllık 40 milyon Pound alacak. Verstappen, yılda 40 milyon Pound alan ve Formula 1'in en çok kazanan ismi Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'ı yakaladı. 37 yaşındaki Hamilton'ın geçen sezonu markalar klasmanında şampiyon tamamlayan Mercedes ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bir Red Bull yetkilisi yeni sözleşmeyle ilgili olarak Daily Mail gazetesine açıklama yaptı ve "Her şeyde anlaşıldı. Max uzun bir süre burada kalacak. Belki de 5 yıl daha. Parası da yılda iki katı kadar arttı" dedi.

Hamilton gibi, Verstappen'in de sözleşmesi 2023'te sona erecekti; ancak Hollandalı sürücünün Red Bull Honda'yı Formula 1'in zirvesine çıkarmasının ardından Christian Horner ve ekibi yeni bir sözleşme yaptı.

Toro Rosso ile ilk Formula 1 yarışına 2015'te 17 yaşında Avustralya Grand Prix'si ile çıkan Max Verstappen bir sonraki yıl Red Bull'a katılmıştı.

(NTV Spor)