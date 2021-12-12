Max Verstappen: Kariyerimin sonuna kadar Red Bull'da kalmak istiyorum
Formula 1'de sezonun son yarışı Abu Dabi Grand Prix'sinde zafer Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu. Son tura kadar kıyasıya bir mücadeleye sahne olan yarışta şampiyonluğa ulaşan Hollandalı pilot yarışın ardından açıklamalarda bulundu.
Formula 1'in tarihi sezonun ardından son yarışının son turunda 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ı geride bırakarak kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Max Verstappen yarışın ardından açıklamalarda bulundu.
Mutluluğu her halinden belli olan Hollandalı pilot, hayatının sonuna kadar Red Bull'da kalmak istediğini dile getirdi.
Max Verstappen'in açıklamaları şu şekilde:
"Kariyerimin sonuna kadar Red Bull'da kalmak istiyorum. Onları çok seviyorum. İnanılmaz. Tüm yarış savaştım. Son turda fırsat geldi. İnanılmazdı. Sonunda şans bize güldü."