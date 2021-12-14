Max Verstappen, 2022 sezonunda '1' numarayı kullanacak

Formula 1'de tarihi şampiyonluk mücadelesinin yaşandığı Abu Dhabi Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ı yenerek kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Max Verstappen'in 2022 sezonunda yeni numara ile yarışacağı açıklandı.

Formula 1'den yapılan açıklamada normalde 33 numaralı araç ile yarışan Hollandalı pilotun, gelecek sezon yalnızca şampiyonların kullanabildiği 1 numara ile yarışacağı duyuruldu.

1 numarayı tüm sezon boyunca en son 2014 yılında Sebastian Vettel kullanmıştı.



