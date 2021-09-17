Max Meyer: Grup lideri olmak istiyoruz

Fenerbahçe 'nin yeni transferlerinden Alman oyuncu Max Meyer, UEFA Avrupa Lig'inde E. Frankfurt ile deplasmanda oynanan maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Max Meyer, "Zor bir maçtı ama takım olarak çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maalesef son dakikada attığımız gol sayılmadı. Biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şimdi pazar günü ligde oynayacağımız maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Grup lideri olmak istiyoruz'

Bana göre zor bir gruptayız. Her takım gerçekten kaliteli. İyi rakipler var grubumuzda. İçeride ve dışarıda Fenerbahçeliler her maç bizimle. Sonraki maçımız da zor olacak ama biz kazanmak ve grup lideri olmak istiyoruz