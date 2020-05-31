Max Kruse ayak bileğindeki sakatlığı atlattı ve düz koşuya başladı. Alman futbolcunun bu hafta yapılacak kontrolleri sonrası takımla çalışmalara başlama ihtimali var. Kruse’nin hayali, Fenerbahçe için sezon en önemli maçı olarak görülen kupadaki Trabzonspor rövanşında sahada olmak. Şimdilik bu pek olası gözükmüyor. Ancak tecrübeli hücum oyuncusu, sağlık ekibinin onay vermesi halinde çok çalışarak kondisyon açığını kapatmaya ve en azından rövanşta kadrodaki yerini almaya kararlı.