Max Kruse’nin dikkat çeken penaltı istatistiği

Başkent ekibinde forma giyen eski Fenerbahçeli golcü Max Kruse biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydetti. Deneyimli forvet mücadele sonrasında Bundesliga’da Werder Bremen, Mönchengladbach ve Union Berlin formaları altında penaltıdan atılan gol sayısını 22’ye yükseltti.

Alman forvet oyuncusu bu istatistiğe 22/23 gerçekleştirmiş oldu. Bundesliga'da 20 ve üzeri penaltı atışı kullanan futbolcular içerisinde ilk sırada bulunuyor. Max Kruse penaltı vuruşlarında yüzde 95.7 başarı oranına sahip.

Union Berlinli futbolcu takımı ile çıktığı 16 lig maçında 5 gol 5 asist yaptı.