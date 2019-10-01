Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde seramoni sırasında İstiklal Marşı'nı okumasıyla gönülleri fetheden Max Kruse, istatistiğiyle dikkat çekti.

DERBİDEKİ İSTİSNA OLDU

Top kaybı rekorlarının kırıldığı gecede Alman futbolcu 40 kez topla buluştu ve bunların hiçbirinde top kaybı yaşamadı. SÜPER LİG'İN ASİST KRALI

Teknik direktör Ersun Yanal'ın en çok güvendiği isimlerden birisi olan Max Kruse ligin asist kralı olmasına karşın henüz golle buluşamamış olmanın da burukluğunu yaşıyor.

TÜRKÇE DERSLERİNE DEVAM

Max Kruse Türkçe desleri almaya devam ediyor. Alman futbolcu, "Mümkün olan en kısa sürede Türkçe röportaj vermek istiyorum" diye konuştu.

Kruse liderlik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Kaynak: Takvim