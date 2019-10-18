"Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Socrates dergisinin Almanya edisyonuyla geniş bir röportaj gerçekleştirdi. Fatih Demireli'nin sorularını yanıtlayan 31 yaşındaki futbolcu, Sarı Lacivertliler'e transferinden gelecek planlarına dek pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kruse'nin sözlerinden öne çıkan bölümler:

"Fenerbahçe'nin teklifi heyecanlandırdı"

"Bana sorarsanız aynı anda hem sorumluluk almak hem de takıma uyum sağlamak mümkün. Fenerbahçe'de yeni olsam da sorumluluk alabilmek için yeterince tecrübeye sahibim. Elbette Türkiye, farklı bir ülke. Burada oynanan futbol da diğer ülkelerden farklı. Ancak sahaya çıktığınızda 11'e 11 oynuyorsunuz. Takıma kısa sürede adapte olduğum için sorumluluk almaya ve performansımı göstermeye odaklanabiliyorum.

Transfer olacağım kulübü seçerken net bir kriterim olduğunu söyleyemem. Bana göre önemli olan tüm şartların uygun olması. Bir kulübe gideceksem bunun benim için doğru bir adım olduğunu hissetmeliyim. Bilinmezliğin bana ilham verdiğini söyleyemem. Ancak ufkumu genişletmekten yana olduğumu söyleyebilirim. Transferim için birileriyle görüşeceğim zaman 'İşte istediğim bu!' diyebilmeliyim. Kariyerim boyunca oynadığım diğer takımlarda olduğu gibi Fenerbahçe'ye gelişimde de yaşanan durum tam olarak buydu."

"Nuri Şahin'le görüştüm"

"Bundesliga'dan ayrılma kararım bilinçliydi. Ancak ülkemin benim için konfor bölgesi olduğunu söyleyemem. Almanya'da uzun süre yaşadım ve futbol oynadım. Elbette bu süreçte çok güzel anılarım oldu ama dürüst olmak gerekirse Bundesliga artık beni heyecanlandırmıyordu. Yurt dışı tecrübesi kazanmayı çok istiyordum ve bunun üzerine uzun zamandır düşünüyordum. Fenerbahçe'den teklif gelince de kendi kendime 'Vov, İstanbul... Bu şehirde yaşamak harika olur.' dedim.

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Werder Bremen'den takım arkadaşım Nuri Şahin'le konuştuk. Bana Türkiye'de futbolun nasıl oynandığından bahsetti. Sonra da hem Türk hem de Alman vatandaşlığı bulunan temsilcilerimden biriyle görüştüm. Ardından Damien Comolli ile irtibata geçtik ve en nihayetinde de bir süredir Fenerbahçe'de forma giyen Mehmet Ekici'nin görüşlerini aldım. Hepsi beni kulüp, şehir, Türk kültürü ve ligi hakkında bilgilendirdi."

"Para, her şey değil"

"Takımınızdan ayrılıp yeni bir meydan okumaya hazırlandığınız zaman her detayı göz önünde bulunduruyorsunuz. Benim için bazı seçenekler, sundukları tekliflerden bağımsız olarak devre dışıydı. Özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız Türkiye, son derece Avrupai ve farklı kültürlerin bir araya geldiği bir ülke. Elbette Fenerbahçe'nin büyüklüğü ve harika taraftarları da beni cezbetti. Stadyum hep dolu, atmosfer sıra dışı. Tabii bir de kulübü yeniden hak ettiği yere taşımanın getirdiği motivasyon var.

Şahsen Türkiye liginin hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Bence Süper Lig, medyada gösterildiğinden çok daha kaliteli. Ligin fiziksel açıdan zorlu olması bir yana, 25 milyon taraftarı olan bir kulüpte oynadığınız için üzerinizdeki devasa bir baskı oluşuyor. Öte yandan para, elbette önemli bir faktör çünkü hayatınızı kolaylaştırıyor. Ancak paranın hayattaki en önemli şey olduğuna inanmıyorum. Bu, çok ileri gitmek olur."

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum"

"Her futbolcu, kendisi için en iyi kararı vermek zorunda. Ancak ben, parayı bulunca aileyi ikinci plana atmayı anlamsız bir yaklaşım olarak görüyorum. O hâlde her daim en çok parayı kazanacağınız yere gidersiniz. İster futbolcu olun isterseniz de başka bir işle uğraşın, günün sonunda aileniz ve kendinizin mutluluğunu istersiniz. Belki 24-25 yaşlarında değil ama hayat boyu futbol oynayamayacağınızı gördüğünüz vakitse işin finansal boyutunu düşünürsünüz. Bu da son derece normal.

Futboldan sonraki hayatımı pek düşünmüyorum. Profesyonel futbolcu olarak önümde birkaç yıl daha var. Her şeyin ötesinde Fenerbahçe'yle şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Yani hedefler bitmiyor. Kariyerimin sonuna kadar muhtemelen birtakım insanlarla karşılaşacağım ve pek çok şeye merak saracağım. Şu anda söyleyebileceğim tek şey meraklı biri olduğum."

"Bir gün Ali Koç'un yanında çalışabilir miyim? Bu soruyu ben de kendime soruyorum. Evet, böyle bir şeyi hayal edebiliyorum. Ancak yalnızca başkanımızla değil. İstanbul'un etkinlikler ve medya alanlarında sunduğu seçeneklerin fazlalığı beni çok şaşırtmıştı. Şimdiden bazı önemli iş insanlarıyla tanıştım. Hayatın farklı alanlarıyla ilgilenmeye ve insanlardan bir şeyler dinlemeye her zaman hazırım.

Kariyerim boyunca elde ettiğim başarılardan son derece memnunum. Çeşitli nedenlerden ötürü gerçekleştiremediğim bazı hedeflerim oldu ama çıktığım her basamakta kendimi çok iyi hissettim ve hiç pişmanlık duymadım. Belki dünyanın en iyi futbolcularından biri olamadım. Ancak kalitemi ve kişiliğimi ispatladığımı düşünüyorum. Şu anda da ileriye dönük pek çok planım var."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler