Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maç, 0-0 sona erdi. Maçın ardından 90 dakikayı yorumlayan Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, "Sıkı bir derbi oldu. İki taraf da pozisyonlara girdi. Biz biraz üstün gibiydik. 2-3 gol pozisyonumuz vardı. Özellikle sonlara doğru pozisyon vardı. Berabere bitti, en azından deplasmandan yenilmeden döndük." dedi.

'Bu da oynadığınız ülkeye aslında bir saygıdır'

İstiklal Marşı'na eşlik etmesi hakkında konuşan Kruse: "Geldiğim ilk günden beri aslında söylüyorum, dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bu da oynadığınız ülkeye aslında bir saygıdır. Ben de kendimi geliştirmeye devam edeceğim." açıklamasını yaptı.

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