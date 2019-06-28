Fenerbahçe’de taraftarlar, artık her konuda anlaşmaya varılan Max Kruse’yi bekliyor.

Geçen sezon formasını giydiği Werder Bremen’le yollarını ayıran ve uzun süredir Sarı- Lacivertliler’le görüşme halinde olan Kruse, sonunda Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmişti.

Kruse, ülkesi Almanya’da bavullarını toplamaya artık başladı. 31 yaşındaki forvetin imza ve prosedür işlemlerini bitirdikten sonra 4 Temmuz’da Topuk Yaylası’nda devam edilecek olan kamp çalışmalarına katılacağı bildirildi. Kanarya, Kruse’yle hücumdaki sıkıntılarını çözmek istiyor.