Fenerbahçe’nin transferde yaklaştığı isimlerden olan Max Kruse, transfer ihtimallerini ikiye indirirken, bunlardan biri sarı-lacivertliler oldu.

İki taraf hem ücret hem de sözleşme süresiyle ilgili büyük ölçüde anlaşsa da, Alman futbolcuyu imza atmadı. Bizzat başkan Ali Koç’un görüştüğü futbolcu, sarı-lacivertli takıma sıcak baksa da sağlıklı karar verebilmek için süre istedi.

Bunun nedeni de belli olmaya başladı. Çünkü futbolcuyu Çin ekibi Beijing Guoan ısrarla istiyor. İlk teklifi kabul etmeyen ve Çin’in kariyer planı içinde olmadığını söyleyen futbolcu için Alman teknik adam Roger Schmidt’in ısrarı sürdü.

Bonservisi elinde olduğu için de astronomik bir teklif yapıldı. Futbolcunun şimdi bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi. Kruse, Çin kulübü Beijing ve Fenerbahçe arasındaki tercihini kısa sürede yapacak.

(Milliyet)