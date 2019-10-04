Max Kruse taraftara gitti

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a kaybettiği 1-0'lık maç sonrası Kadıköy'de büyük şok vardı. Takımlarını sürekli destekleyen ve mücadelenin tamamında tribün katkısı veren taraftarlar, son dük sonrası stadı terketmedi.

Futbolcuların geçen sezon olduğu gibi sahaya geri dönüp tribüne gelmesini isteyen Fenerbahçeli futbolseverler amacına ulaşamadı. Ancak bir oyuncu bu duruma kayıtsız kalmadı.

Taraftarın tribünü terketmediğini öğrenen Max Kruse soyunma odasından geri dönerek, taraftarın gönlünü almaya çalıştı.