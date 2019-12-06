Max Kruse: Sonunda gol orucunu bozdum

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, 5-2 galip geldikleri Gençlerbirliği mücadelesini yorumladı. Süper Lig'de ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu belirten Kruse, ''Sonunda gol orucunu bozdum. Gol dışında 4-5 şansım da oldu gol için ama sonunda birini çizgiden geçirdim. Çok mutluyum.'' dedi ve ekledi:

''Takım arkadaşlarımdan ya da hocamdan gelen bir baskı yoktu, onlar bana güveniyordu. Dışarıdan gelen bir baskı vardı. Tabii ki daha fazla gol de atabilirdim. Biraz daha üstüne koymam gerekiyor ama baktığınızda bunu kırdım."

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