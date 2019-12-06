Max Kruse: Sonunda gol orucunu bozdum

Gençlerbirliği maçında Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşayan Max Kruse, gol orucunu bozduğu için çok mutlu olduğunu belirtti ve ''Biraz daha üstüne koymam gerekiyor ama baktığınızda bunu kırdım." dedi.

06 Aralık 2019, Cuma 23:04 Son Güncelleme:
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Max Kruse: Sonunda gol orucunu bozdum

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, 5-2 galip geldikleri Gençlerbirliği mücadelesini yorumladı. Süper Lig'de ilk golünü attığı için çok mutlu olduğunu belirten Kruse, ''Sonunda gol orucunu bozdum. Gol dışında 4-5 şansım da oldu gol için ama sonunda birini çizgiden geçirdim. Çok mutluyum.'' dedi ve ekledi:

''Takım arkadaşlarımdan ya da hocamdan gelen bir baskı yoktu, onlar bana güveniyordu. Dışarıdan gelen bir baskı vardı. Tabii ki daha fazla gol de atabilirdim. Biraz daha üstüne koymam gerekiyor ama baktığınızda bunu kırdım."

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