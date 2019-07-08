Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna attığı Alman golcü Max Kruse, transfer süreciyle ilgili olarak ses getiren açıklamalarda bulundu. Ülkesinde yayım yapan ünlü futbol dergisi Kicker'e konuşan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, Türkiye'ye para için gelmediğinin altını çizerken şunları söyledi:

"Ekonomik şartlar herkes için önemlidir. Ancak durum yalnızca bundan ibaret olsaydı Çin'e giderdim. Bremen'den ayrılmak, kulübe karşı değil, kendim için aldığım bier karardı. Ufkumu genişletmek ve kendimi başka bir ülkede kanıtlamak istedim. Zira 13 yıldır Almanya'da oynuyordum.

Önümüzdeki sezon Avrupa'da oynayacak bir takımdan da teklif aldım. Ancak yalnızca şu anı düşünerek hareket edemezdim. Uzun bir süre düşündüm ve kendimi dinledim. Eminim ki Fenerbahçe'yle önümüzdeki yıllarda Avrupa kupalarında oynama şansını yakalayacağım."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler