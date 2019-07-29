Max Kruse: Para elbette önemliydi

Almanya’da yayınlanan 11FREUNDE Dergisi, Max Kruse’yi Bundesliga’da geçtiğimiz sezonun örnek futbolcusu seçti.

29 Temmuz 2019, Pazartesi 06:56
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Max Kruse: Para elbette önemliydi

Ödülünü alan Alman yıldız, daha sonra gazetecilerle sohbet etti. Kruse, önemli bir itirafta bulundu. Tecrübeli oyuncu, “Karar vermeden önce pek çok kişiyi dinledim. Teklifin beni her konuda tatmin etmesi gerekiyordu. Herkes, para için Türkiye’ye gittiğimi söyledi. Para elbette önemli bir faktör, kimseyi kandıramam. Ancak amacım yeni bir maceraya atılmak ve geleneği olan büyük bir kulübe gitmekti. Fenerbahçe de benim için Türkiye’nin en büyük kulübü” ifadelerini kullandı.

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