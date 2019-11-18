Max Kruse nargile içerken görüntülendi!

Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak sakatlığı nedeniyle haftalardır forma giyemeyen Max Kruse, milli maç arasında ülkesine gitti. Milli aradan sonra yeniden formasına kavuşması beklenen 31 yaşındaki yıldız, bir kafede arkadaşlarıyla beraber görüntülendi.

Kumar tutkusuyla bilinen ve profesyonel poker oyuncusu da olan Kruse'nin, arkadaşlarıyla kumar oynarken bir yandan da nargile içmesi dikkat çekti. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntü sonrası birçok Fenerbahçeli taraftar Kruse'ye tepki gösterirken, davranışının profesyonelliğe yakışmadığı yorumları yapıldı.



