2019 yazında bonservissiz olarak Werder Bremen'den Fenerbahçe 'ye transfer olan Max Kruse, Liverpool'a neden transfer olamadığını da açıkladı. Max Kruse, "Werder Bremen ile sözleşmemin sona erdiği 2019 yazında Liverpool ile sözleşme imzalayacaktım. Jürgen Klopp ile şubat ayından itibaren sürekli telefonlaşıyorduk. Liverpool'a transfer olmuş gibiydim, sadece imza eksikti. Kariyerimin zirvesi olacaktı. Ancak, işler çok farklı gelişti." dedi.

Max Kruse'nin Fenerbahçe Kariyeri





Alman oyuncu, "Sturridge ve Origi ikilisi satılacaktı, ben imza atacaktım. Planları böyleydi. Sonra Origi, sezonun son bölümünde birçok gol atmaya başladı. Kulüp, bu gollerin ardından kararını değiştirdi. Jürgen beni aradı, 'Kusura bakma Max. Origi'yi tutmaya kararı aldık. Ne yazık ki seni transfer edemeyeceğiz.' dedi. Liverpool'a transferim son anda gerçekleşmedi. Çok üzülmüştüm." açıklamasını yaptı.

"LIVERPOOL OLMAYINCA FENERBAHÇE"

Fenerbahçe ayrılması ilgili de konuşan Kruse, "Liverpool'a transfer olamayınca Almanya dışına gitme kararı aldım. Bu yüzden Fenerbahçe'ye gittim. Futbolun pandemi nedeniyle devam edemediği dönemde maaşlarımızı ödemediler. Kontratımda maaşımın ödenmemesi durumunda serbest kalacağıma dair bir madde vardı. Bunu hemen kullanmadım. Maaşlarımız 3 ay ödenmemişti. Ben de kulübe haber verdim ve maaşımın yatmasını istedim. Kulüp bana 8 haftalık maaşımın yatacağını söyledi. Kontratımı sona erdirme kararı aldım ve bu karardan sonra beni arayıp 'Tamam Max, sözleşmenin geri kalanını da yatıracağız.' dediler. Ben de 'Üzgünüm. Artık sizin için oynamak istemiyorum' dedim. Ardından hemen Türkiye'den ayrıldım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.







