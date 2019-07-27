Max Kruse: Liverpool da beni istedi

Türkçe öğrenmeye başladım. Daha önce kullanmadığınız bir dili öğrenmek zor ama sezon sonuna doğru röportajların bir kısmını Türkçe vermek isterim.

■ Süper Lig, fiziksel açıdan gayet çekişmeli. İlk kez Almanya dışına çıktım ama çekincem yok. Kısa sürede takıma destek olacağıma inanıyorum. ‘Takımın hedefi önemli’

■ Birçok takımdan teklif aldım. Liverpool da bunlardan biri. Fenerbahçe’yi seçmemin tek sebebi forma şansı için değildi. Burada başarılı olacağıma dair hislerim var.

■ Kişisel hedefler önemli değil. Önemli olan takımın hedefleri ve başarısı. Tabii ki gol atarak da katkı sağlamış olurum. Bu sene tek bir hedefimiz var o da şampiyonluk.

■ Türkiye’nin en büyük takımında oynuyoruz. Tabii ki kazanma baskısı olacaktır. Bence baskıyı düşünüp vakit kaybetmektense işimize odaklanmalıyız. ‘Comolli taraftarı izletti’

■ Fenerbahçe ile ilgili ilk anlatılan şeylerden biri taraftarın coşkusu. Comolli ile görüşmemde derbi atmosferinden videolar izledim. Şu anda sabırsızlanıyorum.

■ Benim için en uygun pozisyon 10 numara. Ancak baktığınızda Almanya’da oynadığımdan daha farklı olacak. Hocamızın, hücumdaki arkadşlarımı yönlendirmeme izin vermesi hoşuma gidiyor.