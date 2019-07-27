Max Kruse: Liverpool da beni istedi

BeIN Sports’a konuşan Max Kruse, Liverpool’dan da teklif aldığını söyledi, “Fenerbahçe’yi seçmemin tek sebebi forma şansı fazla olacağından değil. Burada başarılı olacağımı hissediyorum” dedi.

27 Temmuz 2019, Cumartesi 06:01
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Max Kruse: Liverpool da beni istedi

Türkçe öğrenmeye başladım. Daha önce kullanmadığınız bir dili öğrenmek zor ama sezon sonuna doğru röportajların bir kısmını Türkçe vermek isterim.

■ Süper Lig, fiziksel açıdan gayet çekişmeli. İlk kez Almanya dışına çıktım ama çekincem yok. Kısa sürede takıma destek olacağıma inanıyorum. ‘Takımın hedefi önemli’

■ Birçok takımdan teklif aldım. Liverpool da bunlardan biri. Fenerbahçe’yi seçmemin tek sebebi forma şansı için değildi. Burada başarılı olacağıma dair hislerim var.

■ Kişisel hedefler önemli değil. Önemli olan takımın hedefleri ve başarısı. Tabii ki gol atarak da katkı sağlamış olurum. Bu sene tek bir hedefimiz var o da şampiyonluk.

■ Türkiye’nin en büyük takımında oynuyoruz. Tabii ki kazanma baskısı olacaktır. Bence baskıyı düşünüp vakit kaybetmektense işimize odaklanmalıyız. ‘Comolli taraftarı izletti’

■ Fenerbahçe ile ilgili ilk anlatılan şeylerden biri taraftarın coşkusu. Comolli ile görüşmemde derbi atmosferinden videolar izledim. Şu anda sabırsızlanıyorum.

■ Benim için en uygun pozisyon 10 numara. Ancak baktığınızda Almanya’da oynadığımdan daha farklı olacak. Hocamızın, hücumdaki arkadşlarımı yönlendirmeme izin vermesi hoşuma gidiyor.

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