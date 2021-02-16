Spor dünyasında birbirinden farklı branşlar bulunuyor. Özellikle son yıllarda futbola olan ilgi artmış durumda. Dünya genelinde bulunan futbol takımları ve futbolcular en iyiler arasında yer almak için büyük bir mücadele veriyorlar. Yıl içerisinde yapılan müsabakalar ile en iyi futbol takımları ve en iyi futbolcular belirleniyor. Fenerbahçe 'nin en başarılı futbolcuları arasında yer alan Maximillian Kruse dünya genelinde başarıları ile tanınan futbolcular arasında yer alıyor.

Max Kruse kimdir, nereli?

Max Kruse 19 Mart 1988 yılında Batı Almanya'nın Reinbek kentinde dünyaya geldi. 1,80 metre boyunda olan Max Kruse forvet olarak görev alıyor. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe futbol takımında da forma giyen Max Kruse Bundesliga ekipleri arasında Union Berlin futbol takımında forma giyiyor.

Max Kruse kaç yaşında?

Dünya genelince başarıları ve yetenekleri ile bilinen Max Kruse 19 Mart 1988 yılında Almanya'nın Reinbek kentinde dünyaya geldi. 32 yaşında olan Max Kruse 1, 80 metre boyundadır. Forvet olarak sahada görev alan Max Kruse 1992 yılında futbola başladı. 1992 Yılında TSV Reinbek futbol kulübünde alt yapı kariyerine başladı. 2007 Yılına kadar alt yapıda oynayan Max Kruse sırası ile SC Vier- und Marschlande ve Werder Bremen takımlarında futbol oynadı. Başarılı futbolcu 2006 yılında Werder Bremen takımı ile profesyonel futbol kariyerine başlamış oldu.

Reinbek'te doğan Max Kruse Reinbek ve Hamburg kentlerinde büyüdü. 1992 ve 2007 yılları arasında alt yapıda oynayan Max Kruse 2006 ve 2009 yılları arasında Werder Bremen takımında oynadı. Burada çıktığı 68 maçta 7 gol kaydetti. 2007- 2009 yılında da Werder Bremen takımında oynayan Max Kruse 20009- 2012 yılları arasında FC St. Paul'da forma giydi Burada çıktığı 97 maçta ise 22 gol attı. Başarılı futbolcu Max Kruse 2012- 2013 sezonunda SC Freiburg futbol takımında 34 maça çıktı. Bu takım ile 11 gol atma şansı buldu. Başarılı futbolcu Max Kruse 2019- 2020 yılında Fenerbahçe'de forma giydi. Burada çıktığı 20 maçta ise 7 gol atma şansı buldu.

Dünya genelinde tanınan bir futbolcu olan Max Kruse 2013- 2015 yılları arasında Borussia Mönchengladbach takımında bulundu. Başarılı futbolcu bu takım ile 66 maça çıkarken 23 de gol attı. Max Kruse 2015- 2016 sezonunda ise Vfl Wolfsburg takımında görev aldı. Başarılı futbolcu bu takımdayken 32 maça çıkarak 6 gol attı. Ayrıca 2015- 2016 sezonunda Werder Bremen futbol takımında oynayan Max Kruse 2019-2020 sezonu için Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Max Kruse Fenerbahçe'de çıktığı 20 maçta 7 gol şansı buldu.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Alman futbolcu Max Kruse 1992 ve 2007 yılları arasında alt yapı kariyerini TSV Reinbek, SC Vier und Marschlande ve Werder Bremen takımlarında sürdürdü. Başarılı futbolcu Max Kruse 2006'da başladığı profesyonel futbol kariyerini pek çok takımda sürdürmeye devam etti. Bir sezon Fenerbahçe'de de top koşturan Alman futbolcu Max Kruse 2020 yılında Union Berlin ile sözleşme imzaladı. Max Kruse 2020- 2021 yılında Union Berlin takımında forma giyecek.

Max Kruse Milli Takım Kariyeri

Alman futbolcu Max Kruse 2007 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasına Almanya U- 19 takımı ile katıldı. Max Kruse U- 21 takımı için de futbol oynadı. Max Kruse ilk defa 29 Mayıs 2013 tarihinde hazırlık maçına davet edildi. Bu maçta 79 dakika boyunca sahada kalan Max Kruse yaptığı asist ile de göz doldurdu. Alman futbolcu Max Kruse 13 Haziran 2015 yılında 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Cebelitarık karşısında 2 gol attı. Böylece Alman milli takımı 7- 0 skor ile galip geldi.

Max Kruse Fenerbahçe Kariyeri

Alman futbolcu Max Kruse Fenerbahçe ile 2019 yılında 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Max Kruse bu sözleşmeyi 18 Haziran 2020 tarihinde tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.