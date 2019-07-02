Max Kruse kimdir? Fenerbahçe'nin yeni panzeri İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı Max Kruse İstanbul'a doğru yola çıktığını sosyal medya hesabından paylaştı. Fenerbahçe taraftarının heyecanla beklediği isim olan Max Kruse kimdir, kaç yaşında? İşte Max Kruse hakkında bilinmeyenler...
Fenerbahçe Alman golcü Max Kruse transferini bitirdiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Sarı-Lacivertli takımda yeni transfer Max Kruse takıma katılmak için yola çıktı. Max Kruse bugün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. Peki, Max Kruse kimdir? Kaç yaşında? İşte Max Kruse hakkındaki tüm detaylar...
Max Kruse kimdir?
Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kasabasında dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda futbola başlayan Max Kruse, 2005 yılına kadar top koşturduğu Alman ekibi SC Vier-und Marschlande alt yapısından Werder Bremen alt yapısına dahil olmuştur.
2007 yılında Werder Bremen'in A takımına giren Kruse, 2009 yılında FC St. Pauli takımına bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. Max Kruse'nin kariyeri sırasıyla şu şekilde devam etmiştir;
2012: SC Freiburg
2013: Borussia Mönchengladbach
2015: Wolfsburg
2016: Werder Bremen
2019: Fenerbahçe
Santrafor mevkisinde forma giyen Max Kruse, ihtiyaç halinde on numara ve forvet arkasında da yer alabilmektedir.
Sol ayağına hakim olan Max Kruse, 1,80 boyundadır.