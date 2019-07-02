Fenerbahçe Alman golcü Max Kruse transferini bitirdiğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Sarı-Lacivertli takımda yeni transfer Max Kruse takıma katılmak için yola çıktı. Max Kruse bugün İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak. Peki, Max Kruse kimdir? Kaç yaşında? İşte Max Kruse hakkındaki tüm detaylar...

Max Kruse kimdir?

Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kasabasında dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda futbola başlayan Max Kruse, 2005 yılına kadar top koşturduğu Alman ekibi SC Vier-und Marschlande alt yapısından Werder Bremen alt yapısına dahil olmuştur.

2007 yılında Werder Bremen'in A takımına giren Kruse, 2009 yılında FC St. Pauli takımına bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. Max Kruse'nin kariyeri sırasıyla şu şekilde devam etmiştir;

2012: SC Freiburg

2013: Borussia Mönchengladbach

2015: Wolfsburg

2016: Werder Bremen

2019: Fenerbahçe

Santrafor mevkisinde forma giyen Max Kruse, ihtiyaç halinde on numara ve forvet arkasında da yer alabilmektedir.

Sol ayağına hakim olan Max Kruse, 1,80 boyundadır.