Max Kruse kimdir? Fenerbahçe kariyeri nasıl?

Fenerbahçe'nin transferdeki gözdesi haline geldiğinde onu yakından tanımayanlar, "Max Kruse kimdir? Kruse kariyeri? Kruse'nin mevkisi?" gibi sorulara yanıt aramaya başlamıştı. Alman futbolunu yakından takip edenler ise solak yıldızın geçmişiyle ilgili bilgilerini tazelemek istedi. Peki Kruse'nin Türkiye macerası ve Fenerbahçe kariyeri nasıl gitti? Önce Kruse'nin bilinmeyenlerine yanıt arayalım, sonrasında Kruse - Fenerbahçe birlikteliğinde neler yaşandığına göz atalım.

Fenerbahçe'ye transferi resmileştikten sonra flaş gelişmeyi instagram hesabından duyuran Max Kruse, 32 yaşında hücum bölgelerinde görev yapabilen solak bir futbolcu. Maximilian "Max" Kruse 19 Mart 1988'de Reinbek, Almanya'da doğdu. Werder Bremen takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman milli futbolcu, renkli kariyeriyle sürekli dikkat çekti.

Kruse'nin Fenerbahçe kariyeri

Profesyonel kariyerine 2006 yılında Werder Bremen II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Werder Bremen, FC St. Pauli, FC St. Pauli II, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg, Werder Bremen kulüplerinde oynadı.

Kruse Almanya dışındaki ilk macerasını Türkiye'de Fenerbahçe ile yaşadı. Kruse bu sezon Fenerbahçe forması ile 20 Süper Lig maçına çıkıp, 7 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Alman futbolcu Türkiye Kupası'nda da çubuklu formayı 3 kez giydi ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. Sezon başında bonservis bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Kruse'nin, Sarı-Lacivertli kulüp ile 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.