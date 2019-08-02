Max Kruse: İyi ki iki haftamız var!

Fenerbahçe Audi Cup'ta Bayern Münih'e 6-1, Real Madrid'e ise 5-3 laybederek turnuvayı sonuncu bitirdi. Max Kruse, Real karşılaşmasının ardından Alman televizyon kanalı ZDF’ye açıklamalarda bulundu.

02 Ağustos 2019, Cuma 06:01
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Max Kruse: İyi ki iki haftamız var!

Tecrübeli futbolcu, “Hem bireysel hem de takım olarak çok kötü defans yapıyoruz. Top sürülmeyecek yerde sürmeye çalışıyoruz. Teknik direktör istediği kadar uyarıda bulunsun. Böyle hatalara bir şey yapamaz. İyi ki daha 2 haftamız var (Ligin başlamasına)” ifadelerini kullandı. ‘Çok çalışmamız gerekiyor’ Alman golcü, Bayern Münih maçı sonrası da benzer ifadeler kullanıp, “Bayern gibi bir rakibe karşı böyle hatalar yaparsanız yenilgi kaçınılmaz olur. Planladığımız bu değildi. Nerede olduğumuzu ve eksiklerimizi gördük. Daha çok çalışmamız gerekiyor” demişti.

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