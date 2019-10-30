Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama videosu paylaştı. Sarı-Lacivertli ekibin sosyal medya hesaplarında yer alan videoda Max Kruse ayrıca samimi açıklamalar yaptı. Başarılı oyuncu, Galatasaray derbisinden önceki seremonide İstiklal Marşı’nı okumasının hikayesini anlattı. Max Kruse, “Fenerbahçe’ye gelmek benim için doğru bir karardı. Burada 3 ayımı geçirdikten sonra bunu söyleyebilirim. Buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. Herkes bana çok iyi davrandı. Artık bu ülkenin bir parçasıyım. Türkiye’nin en büyük kulübünde oynuyorum. Buradaki insanlara saygı göstermek istedim. Milli Marşı öğrenmemin nedeni bu” ifadelerini kullandı.

‘Şov için yapmadım’

Türkiye’de misafirperverliğin Almanya’ya göre farklı olduğunu söyleyen Kruse, “Burada insanlar çok cana yakın. İstiklal Marşı’nı bir önceki milli arada Türkiye’nin maçını izlerken duydum. Odamda, 3-4 hafta içinde öğrendim. Zor oldu çünkü yeni bir ülkeye ve dile alışmak kolay değil. Özellikle de Milli Marşı’nı öğrenmek kolay değil. Denedim ve amacıma ulaştım. Bu kadar büyük etki yaratacağını tahmin etmedim. Bunu şov için yapmadım” dedi.