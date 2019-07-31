Max Kruse: 'İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık'

Fenerbahçe'nin Audi Cup yarı finalinde Bayern Münih'e 6-1 mağlup olduğu karşılaşmada Sarı Lacivertliler'in tek golünü yeni transfer Max Kruse kaydetmişti. 31 yaşındaki yıldız isim, karşılaşmanın ardından ülkesi Almanya'da yayın yapan ZDF kanalına açıklamalarda bulundu.

Golcü futbolcu, farklı yenilgiden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken "Maçta istediğimiz futbolu oynayamadık. Planladığımız hiçbir şeyi uygulayamadık. Ancak bu karşılaşma, bizim için ciddi bir ölçü oldu. En azından hangi seviyede olduğumuzu gördük." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler