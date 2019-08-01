Max Kruse: 'İki maçta 11 gol aşırı fazla'

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Max Kruse, Audi Cup'ta Real Madrid'e 5-3 mağlup oldukları üçüncülük maçı sonrası Alman gazetecilerin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki santrfor; takımı mevcut durumu, gelecek sezonki hedefleri ve Türk futboluyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte yıldız ismin o sözleri:

"Şu an iyi yapamadığımız tek şey savunma. İki maçta 11 gol, aşırı fazla. Onun dışında devamlı rakibin boşluklarını yakalamaya çalışıyoruz. Bunu da Real'e karşı ne kadar başarıyla uyguladığımız gösterdik. Türk ligi, her geçen gün daha da profesyonelleşiyor. Ancak Türkiye'de pek çok karar spontane veriliyor. Ligin Bundesliga'dan en büyük farkıysa kesinlikle taraftarlar.

Bu sezon kesinlikle şampiyon olmak istiyoruz. Eğer herhangi bir değişiklik olmazsa cumartesi günkü antrenmanımız biraz geç saatte. İdman biter bitmez Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasındaki Süper Kupa maçını seyredeceğim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler