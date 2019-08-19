Max Kruse: Güzel başlangıç ama konuşmak için erken!

Max Kruse'nin değerlendirmeleri şu şekilde:

20 dakikada 3 tane penaltı kazandık. Belki hepsini atsak daha da farklı olabilirdi ama güçlü bir başlangıç yaptık. Güzel bir galibiyet aldık.

"Konuşmak için erken"

Bu bizim ilk maçımız. Lig çok uzun bir yol. Diğer rakiplerimize baktığımızda hepsi maçlarını kaybetti. Bu da ligin ne kadar zor olduğunun göstergesi... İlk haftadan şampiyonluk için yorum yapmak çok doğru olmaz.

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