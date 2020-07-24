Max Kruse geri mi dönüyor? Taraftardan kampanya...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse, pandemi dönemindeki alacaklarının ödenmemesi nedeniyle Sarı Lacivertliler ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. 32 yaşındaki futbolcunun yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken Alman basınından çarpıcı bir haber geldi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild, Bremen taraftarlarının bonservisi elinde olan yıldız ismin geri dönmesi için kampanya başlattıklarını duyururken konuyla ilgili olarak Bundesliga ekibinin eski yıldızları Ivan Klasnic, Ailton ve Frank Neubarth'ın görüşlerini aldı. İşte kulüp efsanelerinin olası bir Kruse transferiyle ilgili görüşleri:

Ivan Klasnic: "Bu hamle, iki taraf için de kötü bir adım olmaz. Max, Türkiye'de hem iyi para kazandı hem de iyi bir futbol oynadı. Almanya'yı da özlediğini düşünüyorum. Claudio Pizarro ile de bu iş oldu. İnanıyorum ki Kruse ile de olacaktır."

Ailton: "Şayet Kruse bu görev için motive ise Werder için çok iyi bir seçenek. Kendisi Bremen'i tanıyor ve taraftarlar da onun nasıl bir oyuncu olduğunu biliyor. Kruse, harika bir futbolcu. Ancak her iki tarafın da transferi istemesi gerekir."

Frank Neubarth: Kruse, artık genç değil ve 32 yaşında. Ancak fiziksel olarak hâlâ iyiyse Werder'e büyük katkı sağlayabilir. Geçtiğimiz sezon takımın onu ne kadar aradığını gördük. Bonservisi de elinde olduğundan Werder'in onunla yalnızca maaş konusunda anlaşması gerekecek. Dolayısıyla Kruse'nin dönüşü anlamlı olabilir."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler