Max Kruse ‘Gerçek Fenerbahçeli’ olmaya kararlı

Fenerbahçe’nin 10 numarası, yeni takımında sezona yaptığı asistlerle başladı. İlk 5 haftada 5 golün hazırlayıcısı olan Max Kruse, skor üretme konusunda ise ciddi sıkıntı yaşadı. Kruse ilk gol sevinci için 14. haftadaki Gençlerbirliği maçına kadar bekledi. Bu gol dönüm noktası oldu. Tecrübeli futbolcu özellikle zorluk seviyesi yüksek karşılaşmalarda sahne almasıyla dikkat çekti.

Beşiktaş derbisinde ağları sarsan, Gaziantep ve Trabzon deplasmanlarını boş geçmeyen Kruse, Kadıköy’de Başakşehir ve Alanya karşısında da ileleri havalandırdı. Hafta boyunca takımın eskileri, 32 yaşındaki hücumcuya Galatasaray derbisinin önemini anlattı. Max Kruse, Aslan’ı da avlayarak ‘Gerçek Fenerbahçeli’ olmak için sabırsızlanıyor.