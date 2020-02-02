Max Kruse fırsatı kaçırdı!

Fenerbahçe’de yeni yıla harika bir başlangıç yapan Max Kruse, Süper Lig’de harika performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı- Lacivertliler’in bu sezon başında kadrosuna kattığı Kruse, Trabzonspor karşılaşmasına çok hızlı başladı. Alman yıldız, nefes kesen maçın henüz 45. saniyesinde fileleri havalandırarak, takımının bu sezon ligdeki en erken golünü attı.

Ozan’ın baskısı sonrası ev sahibinde Mikel topu kaptırdı. Rodrigues’in sağdan getirdiği topta Kruse savunmanın arasından zorlu pozisyonda golü atmayı başardı.

Son 3 maçta 3 gol...

Böylece tecrübeli oyuncu, ligdeki son 3 maçında 3. golünü filelere buluşturdu. 31 yaşındaki oyuncu daha önce 2-0’lık galibiyetlerle sona eren Gaziantep ve Başakşehir sınavlarında gol sevinci yaşarken, 90+1’de kale önünde yakaladığı fırsatı gole çeviremedi ve gecenin kahramanı olma fırsatını elinin tersiyle itti.