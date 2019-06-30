Fenerbahçe’de Max Kruse’nin transferinde birçok önemli etken rol oynadı.

Werder Bremen’le bağlarını koparan ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Alman yıldız bu nedenle daha da cazip hale geldiği için çok önemli teklifler aldı. Bunlar arasında Fenerbahçe’yi seçmesinin birçok sebebi vardı. İşte Max Kruse’yi sarı-lacivertli takıma getiren başlıca faktörler:

TÜRKİYE’Yİ TANIYOR:

Yıldız futbolcu aslında Türkiye’ye çok yabancı değil. Almanya’da birçok Türk arkadaşı olan Max Kruse yaz tatilleri için de genellikle ülkemizi tercih ediyor. Bu sayede Türk kültürünü yakından tanıyor. Ayrıca yeni takım arkadaşı Tolgay Arslan’la yakın arkadaşlığı bulunuyor.

MENAJER ETKİSİ:

Max Kruse’nin menajerinin Türk olması da bu süreçte önemli bir avantaj olarak öne çıktı. Selçuk Şahin’in Fenerbahçe’de oynadığı dönemde menajerliğini yapan Ersin Akan aynı zamanda Galatasaray’dan Sinan Gümüş’ün de temsilcisi. Max Kruse’nin birçok takım arasından Fenerbahçe’yi seçmesinde Akan’ın yönlendirmesi de etkili oldu.

SOSYAL MEDYA GÜCÜ:

Avrupa’dan birçok kulüpten teklif alsa da Alman futbolcuya en yakın ilgiyi sarı-lacivertli taraftarlar gösterdi. Sosyal medya üzerinden taraftarlar sürekli futbolcuya Fenerbahçe’ye gelmesi yönünde mesajlar gönderdi. Alman futbolcuya övgü dolu sözler söyleyip, takımın kendisine ihtiyacı olduğunu sürekli vurguladılar. Transfer iddialarının çıktığı ilk günden bu yana “Come to Fenerbahçe” diyerek Max Kruse’nin ikna olmasında önemli bir görev üstlendiler. Kruse de bunları her gün keyifle okudu ve tercihini yaptı.

9 MİLYONLUK KONTRAT:

Max Kruse, garanti ücretler, imza parası ve maç başı gelirleri hesaplandığında yıllık 3 milyon euronun sahibi olacak. Alman yıldız için toplamda üç yıl için net 9 milyon euroluk gelir de önemliydi. Avrupa’daki teklifler bunun altında kalırken, Max Kruse, Çin’den gelen astronomik teklifi ise kariyer planlaması sebebiyle kabul etmedi.

Sihirbaz gibi

Max Kruse kariyeri boyunca top koşturduğu kulüplere hep değer kattı. Saha içinde liderlik görevini üstlenen Alman yıldız, Fenerbahçe’ye gitmesi durumunda takımın lider ismi olacağını düşündü. Sürekli oynaması halinde kısa sürede kendisini göstereceğini düşünen tecrübeli futbolcu bu misyonunu sarı-lacivertli takımda sürdüreceğine inanıyor.

Max Kruse gittiği her takımda yeteneklerini ve lider özelliklerini gösterdi. Alman oyuncu sıkıntı yaşayan takımlara gittikten sonra bu ekipler aşama kaydetti. Kruse geçen sezonun büyük bölümünü küme düşme korkusu altında geçiren sarı-lacivertlileri bu sezon ait olduğu yere çıkarma hedefi ile geliyor. Başarılı oyuncunun daha önce forma giydiği kulüplerdeki performansı şöyle:

FREİBURG: 2011-12 sezonunda ligi 12. sırada bitiren Freiburg, Max Kruse’yi transfer ettikten sonra ligi 5. noktaladı, Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.

M’GLADBACH: Max Kruse’nin bir sezon sonraki durağı Mönchengladbach oldu. Ligi daha önce orta sıralarda tamamlayan M’Gladbach, Kruse’nin gelişi ile çıkışa geçti ve 2014-15 sezonunu 3. bitirerek Şampiyonlar Ligi vizesi aldı.

WOLFSBURG: Kruse, M’Gladbach’ın ardından kariyerindeki tek kupasını kazanacağı Wolfsburg’un yolunu tuttu. Bayern Münih’i yenen Alman ekibi, Süper Kupa’nın sahibi oldu. Yeşil-beyazlılar ligde istediği neticeyi alamasa da Kruse’nin katkısıyla Şampiyonlar Ligi gruplarını lider tamamladı. Çeyrek finalde Kruse ve arkadaşları Real Madrid’e 2-0 kazandıkları maçın rövanşında 3-0 ile elendi.

WERDER BREMEN: Yıldız futbolcunun Almanya’daki son durağı Werder Bremen oldu. Max Kruse’den önceki sezon iki puanla küme düşmekten kurtulan Bremen, üç sezon boyunca Kruse’nin de etkisiyle bir daha benzer bir sıkıntı yaşamadı.

32

Werder Bremen’de son 3 sezonda 84 lig maçına çıkan Max Kruse 32 gole imza attı. Tecrübeli yıldız, 14 kez görev yaptığı Almanya Milli Takımı’nda ise 4 gol kaydetti.

16 yıl sonra Alman geldi

Max Kruse, Fenerbahçe’nin 16 yıl sonra kadrosuna kattığı ilk Alman oyuncu oldu. Sarı-lacivertliler, Max Kruse’den önce son olarak 2003-2004 sezonunun başında Barcelona’dan Alman kaleci Robert Enke’yi kiralamıştı.

2009 yılında vefat eden Robert Enke, sarı-lacivertli takımla sadece bir maça çıkarken, daha sonra sözleşmesini fesh ederek takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe, tarihinde 6. kez Alman futbolcu alırken, Bundesliga’dan 3. yıl sonra transfer yaptı. Son olarak Neustaedter’i Schalke’den 2016’da kadrosuna katan sarı-lacivertli kulüp, Rus oyuncu için de bonservis ödememişti.

Lauro'ya çok düşkün

Eşinden ayrılan Max Kruse’nin 8 yaşında bir oğlu var. ABD’de yaşayan Lauro Maxim Kruse’ye çok düşkün olan Alman yıldız oğlunu sık sık ziyaret ediyor.

Yaz tatilini ABD’de geçiren tecrübeli futbolcu kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan 3 yıllık sözleşmeye de burada imza attı. Bu arada profesyonel bir poker oyuncusu olan Max Kruse’nin fiziksel olarak kendisine çok dikkat ettiği ve alkol kullanmadığı biliniyor.

(Milliyet)