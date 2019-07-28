Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alman golcü Max Kruse, ülkesinde yayım yapan 11FREUNDE dergisi tarafından düzenlenen ödül töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bundesliga'da geçtiğimiz sezonun en iyilerinin belirlendiği törende yılın örnek futbolcusu ödülüne layık görülen 31 yaşındaki santrfor, Sarı Lacivertliler'e transfer süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Geleceğimle ilgili kararımı vermeden önce pek çok kişiyi dinledim. Almanya'da da pek çok şey yapabilirdim. Ancak gelecek teklifin beni her konuda tatmin etmesi gerekiyordu. Herkes, para için Türkiye'ye gittiğimi söyledi. Para, elbette ki önemli bir faktör. Bu noktada kimseyi kandıramam. Ancak en nihayetinde yepyeni bir maceraya atılmak ve geleneği olan büyük bir kulübe gitmek istiyordum. Nitekim Fenerbahçe, benim için Türkiye'nin en büyük kulübü.

Pek çok nedenden ötürü Türkiye'ye gitmemem gerektiğini söyleyenler de oldu. Bu nedenle karar verirken acele etmedim ve her konuda detaylı bir değerlendirme yapmaya çalıştım. Bununla birlikte İstanbul, bende en başından beri çok güzel hisler uyandırıyordu. Fenerbahçe'yi tercih etmemin nedeni de tam olarak bu. Burada futbola büyük bir tutku var. Taraftarlar her zaman yanınızda ve sizi onurlandırıyor. Özellikle de Fenerbahçe taraftarları benim için eşsiz.

Elbette Almanya'daki atmosfer de çok iyi. Fakat Fenerbahçe'yle çıktığım hazırlık maçlarında bile 1000-2000 kişinin tribüne gelip 90 dakika boyunca bizi desteklediğini gördüm. Almanya'da yıllar boyunca oynayıp pek çok iyi ve kötü tecrübe edindikten sonra benim için artık yeni bir maceraya başlamanın zamanı gelmişti."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler