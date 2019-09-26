Max Kruse derbileri izleyerek hazırlanıyor

Fenerbahçe’nin bu sezonki 10 numarası olan Max Kruse, ilk 5 haftada formasının hakkını verdi. Alman yıldız, yaptığı 5 asistle ön plana çıkmayı başardı. Kruse, cumartesi günkü Galatasaray maçına da damga vurmaya kararlı. Başarılı oyuncuya bu konuda en önemli öneri Emre Belözoğlu’ndan geldi. Kaptan Emre, arkadaşına 18 Mart 2011’de Türk Telekom Stadı’nda oynanan ilk Galatasaray- Fenerbahçe maçını izlemesini önerdi.

‘Neler yaptığını izle’

Sarı-Lacivertliler o karşılaşmada 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Semih Şentürk’le beraberliği sağlamış; 87. dakikada Alex De Souza’nın kafa golüyle zafere ulaşmıştı. Emre, Kruse’ye, “Bu maçı izleyerek cumartesi günü nasıl bir atmosferin bizi beklediğini en iyi şekilde görebilirsin. Ayrıca o dönemi 10 numaramız Alex’in bu baskı altında, yenik duruma düşmemize rağmen takımı nasıl yönlendirip galibiyeti getirdiğini de göreceksin” tavsiyesinde bulundu.

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Sürekli izliyor

Alman futbolcunun bu öneriye uyarak, hafta boyunca Sarı-Lacivertliler’in o sezonki şampiyonluk yolunda en kritik zaferlerinden biri olan bu karşılaşmayı seyrettiği öğrenildi. Max Kruse, bu kritik mücadelede takımına galibiyeti getirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır.

Yusuf Dursun

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Mini yorum - Serkan Akcan

Önce saygı, sonra Alex

Ersun Yanal’ın Galatasaray derbisinde Kruse’ye biçeceği rolün Fenerbahçe’nin oyununa etkisinin yüksek olacağını kestirmek güç değil. Ankaragücü maçında Kruse’yi kısa süreli sol forvette izledik ama çok başarılı olduğunu söylemek zor. Zira Kruse kenarda oynadığında Vedat da kaleden uzaklaşıyor. Fenerbahçe’nin hücum bütünlüğü bozuluyor. Werder Bremen döneminde ağırlıklı olarak Gnabry, Pizarro gibi forvetlerin yanında ve arkasında tamamlayıcı rol üstlenen Kruse, çift haneli gol sayısına ulaşabilmişti. Kruse’nin oyun iştahı kaleye yaklaştığında yükselir. Galatasaray derbisinde Vedat’ın arkasında oynaması Ersun Yanal’ın ilk tercihi olmalı, nitekim öyle olacağa benziyor. Kruse, Fener’de henüz şutör özelliğini gösterebilmiş değil. Önce takımının ‘şutuna saygı duymasını’ sağlamalı, sonra Alex olmanın yollarını arayabilir.

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