Max Kruse: Çabuk alıştım

Sarı-Lacivertliler’in sezon başında kadrosuna kattığı Max Kruse, hem kulübe hem de Türkiye’ye kısa sürede alıştığını söyledi.

İlk başlarda her yabancı gibi bazı zorluklar yaşadığını vurgulayan Kruse, “Türkiye’deki futbol tarzı, Almanya’ya göre farklı. Burada bir haftada her şey değişebiliyor. İlk devre itibariyle yeni bir takım olmamıza rağmen yarıştan kopmadık. Özellikle sahamızda taraftarımızın desteğiyle çok iyi maçlar çıkardık. Daha da iyi olacağımıza inancım tam” yorumunu yaptı.

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