Max Kruse bu hafta geliyor

Max Kruse hamlesi ile transfer dönemine iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe’de hedef, Alman yıldızı Topuk Yaylası kampına yetiştirmek.

01 Temmuz 2019, Pazartesi 09:20 Son Güncelleme:
- A +
Max Kruse bu hafta geliyor

Amerika’daki tatilini sonlandırıp, hafta içinde İstanbul’a gelmesi beklenen 31 yaşındaki futbolcu, vakit kaybetmeden sağlık kontrollerinden geçirilecek. Daha sonra Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen tecrübeli golcü, kampa katılacak. Sarı-Lacivertliler’e transferinden dolayı bir hayli heyecanlı olan Kruse’un yakın çevresine, “Fenerbahçe taraftarının beklentilerine karşılık vermek için geliyorum. Şampiyonluğa oynayacak olan takımıma katkı vermek için çalışacağım” dediği öğrenildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...