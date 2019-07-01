Max Kruse bu hafta geliyor

Amerika’daki tatilini sonlandırıp, hafta içinde İstanbul’a gelmesi beklenen 31 yaşındaki futbolcu, vakit kaybetmeden sağlık kontrollerinden geçirilecek. Daha sonra Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen tecrübeli golcü, kampa katılacak. Sarı-Lacivertliler’e transferinden dolayı bir hayli heyecanlı olan Kruse’un yakın çevresine, “Fenerbahçe taraftarının beklentilerine karşılık vermek için geliyorum. Şampiyonluğa oynayacak olan takımıma katkı vermek için çalışacağım” dediği öğrenildi.