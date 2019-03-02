Spor dünyasının baş belası dopingle ilgili yapılan son operasyon, gündeme damgasını vurdu. İlk kez bir doping olayı, suçüstü görüntülendi. Olimpik kayak sporcusu Max Hauke ve kendisi gibi kayakçı olan dört sporcuyu kan dopingi yaparlarken yakalayan Avusturya polisi, soruşturmayı genişletince Almanya’ya kadar uzanan bir çetenin izine ulaştı. Aralarında 2008 Fransa Bisiklet Turu’nda yarışan Gerolsteiner takımının doktoru Mark Schmidt’in de yer aldığı 9 kişi tutuklandı.

Önceki gün Seefeld bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda kayakçı Hauke, her şeyden habersiz, bir koltuğun üzerine oturmuş ve kolundan kan dopingi alıyordu.

‘Kan dopingi’ ne amaçla kullanılır?

Polislerin ani bir baskınla içeriye girdiği anda büyük bir şok yaşayan ve eylemine de devam eden Hauke’nin kendisine uyguladığı kan dopingi; kişiye dayanıklılık ve performans açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Bu sayede atletler, yarışmalarda kolayca rakiplerini geçip, madalya kazanabiliyor.