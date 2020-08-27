Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Max Gradel, Bolu kampında FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Max Gradel, “Başkanımıza, teknik direktörümüze ve bana yardımcı olan herkese içten teşekkür ediyorum. Hemen uyum sağlamam için bana çok yardımcı oldular. Buraya gelmeden önce Didier Drogba ile görüştüm. Bana Türkiye hakkında hep iyi şeyler söyledi. Türkler’in sıcak ve misafirperver olduğundan bahsetti. Takımımızın abisi Arouna Kone’ye de sordum. O da takımda aile atmosferi olduğunu söyledi. Aynı şekilde Zokora’dan da güzel şeyler duydum” ve ekledi:

‘Sivasspor için en iyisi...’

“Burada geçmişte oynayan arkadaşım çoktu. Hala da oynayan arkadaşlarım var. Ligi tanıyor ve takip ediyordum. Hocamız antrenman içeriğini biraz değiştirerek, neşeli antrenmanlar yaparak fizik ve zihin olarak bizi hazırlıyor. Hocamız Türk futbolunun ve Beşiktaş’ın efsane ismi. Onun için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Kim bilir belki bir güne beraber Beşiktaş’a gideriz (gülüyor). Tabi bu işin şakası. Sivasspor için en iyisini yapmaya geldim.”

‘Beni keşfetsinler’

Son olarak taraftarlara da seslenen Max, “Taraftarlarımız beni keşfetsin. Sahada beni izlesin ve görsün. Burada bir görev yapmaya geldim. Gol atmak, attırmak, hızlı hücumlar geliştirmek, stadyumda güzel bir atmosfer yaşatmak ve yaşamak için geldim. Umarım bizim için çok gollü bir sezon geçer” diye konuştu.

Fanatik Özel / Tunç Kayacı - Ömer Necati Albayrak