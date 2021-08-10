ANTALYA,(DHA) - YENİ sezon hazırlıklarına başlayan ve kadrosunu güçlendiren Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Antalya'yı Avrupa'da temsil etmek istiyor.

Geçen sezon ilk kez mücadele ettiği Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ni 8'inci sırada tamamlayarak lige tutunan Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale kadar yükseldi. Başantrenör Birol Ünsal öncülüğünde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Mavi Kelebekler, yeni transferleriyle göz dolduruyor. Akşam saatlerinde spor salonunda kondisyon antrenmanı yapan Mavi Kelebekler, sabahın ilk saatlerinde de HayatPark'ta antrenman yaparak sezona hazırlanıyor.

ANTALYA'YI AVRUPA'DA TEMSİL ETMEK İSTİYOR

Başantrenör Birol Ünsal, takıma yönelik yaptığı değerlendirmede, şöyle konuştu:

"Yeni sezon hayırlı olsun. Umarım kazasız belasız, sakatlanmanın olmadığı bir sezon yaşarız. Konyaaltı Belediyesi olarak hedefimiz bu sezon üst sıralarda yer almak. Antalya'yı Süper Ligi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Geçen yıl düşmemek üzere takım kurmuştuk. Oyuncularımız çok iyi performans sergiledi ve sezonu iyi yerde tamamladık. Bu sene daha iyi bir ekiple daha üst sıraları hedefleyen bir takım kurmaya çalıştık. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. İddialı bir takım oluşturduk. Uyumlu bir takım yaratabilirsek hedefimize varır, Antalya'yı Avrupa'da temsil ederiz."

SPORCULAR İDDİALI

Takıma yeni katılan oyunculardan Döne Gül Bozdoğan ise mutluluğunu dile getirdi. Bozdoğan, "Sezon hazırlıklarına yeni başladık ama ben güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Takımda birbirini çok iyi tanıyan oyuncular var. Kendi adıma takımdan pozitif bir enerji alıyorum. Bu sezon için iddialıyız. İyi bir kadromuz var, güzel sonuçlar alacağız" diye konuştu.

Takım kaptanı Monica Janesca da "Hazırlıklar yeni başladı. Her şey yolunda gidiyor, her takım gibi biz de iddialıyız. İnşallah sonuç da istediğimiz gibi olacak" dedi.

BAŞKAN ESEN'İN TAKIMA GÜVENİ TAM

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de yeni sezon için bütün takımlara başarı diledi. Mavi Kelebekler için iyi bir transfer dönemi geçirdiklerini belirten Başkan Esen, bu sezon daha iddialı olduklarını aktardı. Başkan Esen, "Geçen yıl ilk kez mücadele ettiğimiz Süper Lig 'de kızlarımız bizi çok heyecanlandıran mücadelelere imza attı. Geçen sezon ilk kez bir araya gelen oyunculardan oluşan takımımız, Süper Lig'de kalıcı bir takım olduğunu gösterdi. Bu sezon çok daha güçlü bir takım oluşturduk. Sporcularımıza ve hocalarımıza güvenimiz tam. En iyi noktada ligi tamamlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

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