ANTALYA,(DHA) - KADINLAR Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, yeni sezona iddialı hazırlanırken, 3'ü yabancı olmak üzere 8 oyuncu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

2020-2021 sezonu Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin flaş takımı Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, birçok oyuncu ile yollarını ayırırken yeni transferler ile kadrosunu daha da güçlendirdi. Mavi Kelebekler, sol kanat oyuncusu Ceylan Aydemir, Beyzanur Türkyılmaz, sağ kanat Merve Özkaşıkçı, sol oyun kurucu Döne Gül Bozdoğan, Eda Nur Kılıç, Alena Ikhneva, Makedonya Milli Takım oyuncusu Ivana Gakıdova ile Karadağ Milli Takım oyuncusu Sanja Premovic'i kadrosuna kattı.

YILDIZ OYUNCU TRANSFERLERİ

Büşra Işıkhan, Büşra Erdoğdu, Esra Ertap Koyunoğlu, Halise Güneş, Ayşe Dinç, Ayşe Yavuz, Melis Kılıç, Yulia Khavronina ve Jacquy Yannıck Baniomo ile yollarını ayıran Konyaaltı Belediyesi, kadrosuna önemli isimleri kattı. Mavi Kelebekler, Türkiye Milli Takımı oyuncularından Ceylan Aydemir, Beyzanur Türkyılmaz, Eda Nur Kılıç, Döne Gül Bozdoğan'ı, Makedonya Milli Takım oyuncusu Ivana Gakıdova ile Karadağ Milli Takım oyuncusu Sanja Premovic'i kadrosuna katarken, bunun yanında Merve Özkaşıkçı ile Alena Ikhneva'yı da transfer etti. Kaleci başta olmak üzere birkaç nokta transfer ile kadrosunu şekillendirecek Mavi Kelebekler, yaptığı transferlerle yeni sezonda lige damga vurmak istiyor.

"HENTBOLDA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ"

2020-2021 sezonunu başarılı bir şekilde geçirdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, teknik ekibin verdiği transfer listesine göre takıma takviyeler yaptıklarını söyledi. Başkan Esen, " Süper Lig 'de ilk kez mücadele veren bir takım olmamıza rağmen diğer takımlar için güçlü bir rakip olduk. Ligde ve Türkiye Kupası'nda ortaya koyduğumuz mücadeleden son derece memnunum. Ligin iddialı ve namağlup takımlarını yenerek güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Amacımız hem Antalya'mızı hem de Konyaaltı'mızı en iyi şekilde temsil etmek ve hentbolda söz sahibi olmaktır. Bu sezon daha güçlü bir kadro ile Hentbol camiasına iyi bir takım izlettirmek istiyoruz" dedi.

"KADROMUZ YAKINDA TAMAMLANACAK"

Transfer dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, "Öncelikle bu yıl bizlerle mücadele eden, takımımız için emek veren tüm sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Takımdan ayrılan sporcularımıza bundan sonraki spor hayatlarında başarılar dileriz. Kadromuzu yeni oyuncular ile güçlendirdik. Birkaç transfer daha yaparak, yeni sezon kadromuzu tamamlayacağız" diye konuştu.

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