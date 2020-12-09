ANTALYA, (DHA) - KONYAALTI Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Hentbol Kadınlar Süper Ligi erteleme maçında 9 Aralık Çarşamba günü sahasında Üsküdar Belediyesi'ni ağırlayacak.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, bu hafta sahasında iki önemli maça çıkacak. Konyaaltı Belediyesi, ligin 5'inci haftasında ertelenen Üsküdar Belediyesi maçını 9 Aralık Çarşamba günü, 10'uncu hafta karşılaşmasını ise 13 Aralık Pazar günü sahasında oynayacak. Üsküdar maçı hazırlıklarını günde tek idmanla sürdüren oyuncuların hırsı teknik heyeti sevindirdi. Konyaaltı Belediyesi, Üsküdar maçından galibiyetle ayrılarak, ligde üst sıralara tırmanmak istiyor.

HEDEF GALİBİYET

Konyaaltı Belediyesi Yardımcı Antrenörü Tufan Dağseven, pandemi döneminde zaman zaman zorluklar yaşadıklarını söyledi. Dağseven, “Eksik kaldık ama antrenman programını bırakmadık. Çarşamba günü oynayacağımız Üsküdar Belediye ve pazar günü oynayacağımız Anadolu Üniversitesi maçı bizim hedef maçlarımız. Zor bir periyoda girdik. Arka arkaya maçlar oynayacağız. İki haftalık süreçte 4 lig maçı ve bir de Türkiye Kupası maçı oynayacağız. Müsabakalardan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Hedef maçlarımıza odaklandık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Takımın genç yeteneklerin Ayşe Yavuz ise kendileri için önemli bir maç olacağını, takımın istekli olduğunu ve Üsküdar Belediye maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

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