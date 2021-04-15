Mavi Kelebekler Türkiye Kupası yarı finalinde

ANTALYA, (DHA) - HENTBOL Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaaltı Belediyespor, rakibi Muratpaşa Belediyespor'u eleyerek, yarı finale yükseldi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Konyaaltı Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maçı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. İki takımın da kontrollü başladığı maçın ilk golü 4'üncü dakikada Konyaaltı'ndan Halise'den geldi. Karşılıklı gollerle son derece çekişmeli geçen maçın ilk yarısı, 14-12 Muratpaşa Belediyespor lehine tamamlandı.

Maçın ikinci yarısı da büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı mücadele ile geçen maçta Konyaaltı Belediyespor'un başarılı kalecisi Isabella Noelle Mben Bediang, kurtarışlarıyla etkili oldu. Konyaaltı Belediyespor, maçta Esra Ertap Koyunoğlu, Tuğba ve Monika Janeska ile etkili bir oyun sergiledi. Mavi Kelebekler'in etkili mücadelesine rağmen Muratpaşa Belediyespor, karşılaşmayı 30-27 önde tamamladı. Konyaaltı Belediyespor, ilk karşılaşmayı 40-31'lik skor avantajıyla kazandığı için yarı finale yükselen taraf oldu. Maç sonunda Mavi Kelebekler, büyük sevinç yaşadı.

BAŞKAN ESEN'DEN TAKIMA TEBRİK

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen sporcu ve teknik heyeti tebrik etti. Başkan Semih Esen, "Çekişmeli ve güzel iki maç izledik. Hentbol adına izleyenler, keyif aldı. 8 ay gibi kısa zamanda, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek, önemli bir başarıya imza attık. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. İnanıyorum ki yarı finalde de rakibimizi eleyerek, Antalya'mıza final heyecanı yaşatacağız" dedi.

İLK SENEDE YARI FİNAL ÖNEMLİ

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, çok anlamlı bir maç kazandıklarını söyledi. Ünsal, "Muratpaşa Belediyespor bize iki maçta da sahasını açtı, teşekkür ediyoruz. Kazanan Antalya hentbolu oldu. İlk senemizde Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselmek, önemli bir başarı. Bize her konuda destek olan başkanımız Semih Esen'e teşekkür ederiz. Tüm takımı kutluyorum" diye konuştu.

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