ANTALYA,(DHA) - TÜRKİYE Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Sivas Belediyespor'u ağırlayan Konyaaltı Belediyespor Kadınlar Hentbol Takımı, rakibini 36-28 skorla mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor Kadınlar Hentbol Takımı, Sivas Belediyespor Kadınlar Hentbol Takımı'nı konuk etti. Akdeniz Üniversitesi Mavi Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut ve yönetimi de izledi. Konyaaltı Belediyespor, ilk yarıyı 18-12 fark ile kapadı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Mavi Kelebekler, rakibini 36-28'lik skorla mağlup etti. Mavi Kelebekler, galibiyet sevincini, tribünlerde kendilerini heyecanla izleyen Başkan Semih Esen ve Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü yönetimiyle paylaştı.

SIRADA TÜRKİYE KUPASI MAÇI VAR

Sivas Belediyespor karşısında önemli bir galibiyet elde ettiklerini ifade eden Konyaaltı Belediyespor Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, takımın mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası için de hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Ünsal, 31 Mart Çarşamba günü Muratpaşa Belediyespor ile mücadele edeceklerini dile getirdi. Birol Ünsal, 2 Nisan Cuma günü de bu karşılaşmanın rövanşının oynanacağını söyledi. Ünsal, Süper Lig'de ise 10 Nisan Cumartesi günü Kastamonu Belediyespor, 24 Nisan Cumartesi günü de Anadolu Üniversitesi, 2 Mayıs Pazar günü Yalıkavak Belediyespor, 8 Mayıs Cumartesi günü ise Yenimahalle Belediyespor ile karşılaşacaklarını söyledi.

GALİBİYET SEVİNCİNİ OYUNCULARLA YAŞADI

Galibiyet sevincini tribünden oyuncuları kutlayarak yaşayan Başkan Semih Esen, Mavi Kelebekler'in yeni kurulmuş olmalarına ve takım olarak hiç lig tecrübelerinin olmamasına rağmen büyük başarılara imza attığını söyledi. Takımla gurur duyduklarını ifade eden Başkan Esen, önümüzdeki maçlarda da aynı başarılara imza atacaklarını inandığını söyledi.

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