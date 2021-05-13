Mavi Kelebekler Anadolu deplasmanından da galibiyetle döndü

ANTALYA,(DHA) - TÜRKİYE Kadınlar Hentbol Süper Ligi 21'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü ile karşılaşan Konyaaltı Belediyesi, maçtan 32-29'luk skorla galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Kadınlar Hentbol Ligi 21'inci hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü, deplasmanda Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Karşılaşmanın ilk 15 dakikası 8-6 Konyaaltı Belediyesi'nin üstünlüğü ile geçildi. Mavi Kelebekler, sahada etkili bir oyun sergilerken maçın ilk devresini 17-13 önde tamamladı.

11'İNCİ GALİBİYET

Konyaaltı Belediyesi, ikinci yarıda sahaya istediği oyunu yansıttı. Mavi Kelebekler, iyi savunma ve etkili hücumlarla maç boyunca üstünlüğünü korudu. Mavi Kelebekler'de Ayşe Dinç ve Yulia etkili oynadı. Konyaaltı Belediyesi, karşılaşmayı 32-29'luk skorla kazandı. Konyaaltı Belediyesi, bu skorla ligdeki galibiyet sayısını 11 maça çıkardı. Maç sonunda Konyaaltı Belediyesi sporcuları, galibiyeti kutladı.

BAŞKAN ESEN TAKIMI KUTLADI

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Anadolu Üniversitesi karşısında deplasmanda galibiyetle ayrılan sporcu ve teknik heyeti kutladı. Başkan Semih Esen, "Güzel bir galibiyet aldık. Süper Lig'de ilk kez oynamamıza rağmen bu yıl iyi bir sezon geçiriyoruz. İlgiyle takip edilen bir takımı olduk. Artık ligde ve Türkiye Kupası'nda kalan maçlarımızı kazanarak, en iyi şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" dedi.

SON MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ

Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, geçen hafta Yalıkavak karşısında kazandıkları maç sonrasında gözlerin bu maça çevrildiğine dikkat çekti. Birol Ünsal, "Üst üste maç kazanmak takımın motivasyonunu artırıyor. Anadolu Üniversitesi hedef maçlarımızdan biriydi. Kazandığımız için mutluyuz. Ligde son maçımızı da kazanarak en iyi yerde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.



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