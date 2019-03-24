Mavericks, Warriors’a fark attı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Dallas Mavericks, Golden State Warriors’ı 126-91 yendi.

NBA’e 8 maçla devam edildi. Play-off şansını kaybeden Dallas Mavericks, Batı Konferansı’nda zirve mücadelesi veren Golden State Warriors’ı deplasmanda 126-91 mağlup etti.

All-star oyun kurucusu Stephen Curry’den yoksun sahaya çıkan son 2 yılın NBA şampiyonu Warriors, 2007’den bu yana seyircisi önündeki en ağır mağlubiyetini yaşadı.

Mavericks’in 20 yaşındaki Sloven oyuncusu Luka Doncic 23 sayı, 11 ribaunt, 10 asistlik performansıyla bu sezon adım attığı ligde 6. kez üç istatistikte çift haneye ulaştı.

Doncic, Magic Johnson’dan (7) sonra NBA tarihinde 21 yaşına basmadan en fazla "triple double" yapan oyuncu oldu.

Warriors’ta Kevin Durant 25 sayı, 5 ribaunt, DeMarcus Cousins da 19 sayı, 6 ribauntla oynadı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 124-117

Washington Wizards-Miami Heat: 108-113

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 129-127

Chicago Bulls-Utah Jazz: 83-114

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 99-112

Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 91-126

Portland Trail Blazers-Detroit Pistons: 117-112

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 112-103

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