Sağ ayak bileği burkulan 20 yaşındaki basketbolcu, mücadeleyi terk etmek zorunda kaldı.
Misafir takım Heat, 112-112'lik skorla uzatmaya giden maçı 122-118 kazandı.
Heat'i galibiyete, 27 sayı, 7 asistle oynayan Jimmy Butler, 19 sayı, 6 ribaunt üreten Tyler Herro ve 18 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Bam Adebayo taşıdı.
Mavericks'te Tim Hardaway 28 sayı, 5 ribaunt, Kristaps Porzingis 22 sayı, 14 ribauntla mücadele etti.
Sonuçlar
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 119-121 (Uzatmada)
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 110-102
Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 109-106
Memphis Grizzlies-Washington Wizards: 128-111
Dallas Mavericks-Miami Heat: 118-122 (Uzatmada)
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 125-108
Houston Rockets-Detroit Pistons: 107-115
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 110-102