NBA'de Dallas Mavericks, American Airlines Center'da oynadığı Los Angeles Clippers'ı 106-98'lik skorla yendi.
Dallas'ta Harrison Barnes 20 sayı, 2 ribaund ve Luka Doncic 17 sayı, 7 ribaund ile oynadı.
Clippers'ta ise Patrick Beverley 16 sayı, 9 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.
NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:
Toronto Raptors: 120 - Sacramento Kings: 105
Oklahoma City Thunder: 123 - Portland Trail Blazers: 114
Dallas Mavericks: 106 - Los Angeles Clippers: 98
Phoenix Suns: 91 - Minnesota Timberwolves: 118
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