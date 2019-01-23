Mavericks, Clippers'a şans tanımadı

NBA'de Dallas Mavericks, American Airlines Center'da oynadığı Los Angeles Clippers'ı 106-98'lik skorla yendi.

23 Ocak 2019, Çarşamba 11:03
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Mavericks, Clippers'a şans tanımadı

NBA'de Dallas Mavericks, American Airlines Center'da oynadığı Los Angeles Clippers'ı 106-98'lik skorla yendi.

Dallas'ta Harrison Barnes 20 sayı, 2 ribaund ve Luka Doncic 17 sayı, 7 ribaund ile oynadı.

Clippers'ta ise Patrick Beverley 16 sayı, 9 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

NBA'de gecenin toplu sonuçları ise şöyle:

Toronto Raptors: 120 - Sacramento Kings: 105

Oklahoma City Thunder: 123 - Portland Trail Blazers: 114

Dallas Mavericks: 106 - Los Angeles Clippers: 98

Phoenix Suns: 91 - Minnesota Timberwolves: 118

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