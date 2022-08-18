Transferin hızlı takımı Galatasaray , golcü için harekete geçti. Sarı Kırmızılı ekip PSG'den ayrılması gündemde olan 29 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi ile yakından ilgileniyor.

Luis Campos desteği

Geçen sezon Galatasaray eski başkanı Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos, sezon sonunda Paris Saint Germain ile anlaşmıştı. Fransız ekibinin kadrosunda revizyona gitme kararı alan Fransız spor adamı, Galatasaray'ın Icardi'yle temas etmesinin ardından Sarı-Kırmızılılarla bu transfer için görüşme yapıyor. Ancak oyuncuyu Premier Lig ekiplerinden Manchester United da istiyor.

*Icardi'nin eşi Wanda Nara aynı zamanda yıldız futbolcunun menajerliğini yapıyor.

Haber Global'de yer alan habere göre; Fransız devi PSG'den ayrılması gündemde olan Mauro Icardi ve menajeri Wanda Nara'nın şu anda transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'da olduğu iddia edildi.

Fransa'dan Fenerbahçe iddiası

Fransız basınından Le Parisien'in iddiasına göre ise Arjantinli golcünün eşi ve menajeri Wanda Nara, Galatasaray'ın haricinde Fenerbahçe ile de transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'daydı. Ancak her iki kulüple görüşülse de Sarı-Kırmızılı ekip en ciddi aday olarak gösteriliyor.

Icardi'nin kariyer notları

Barcelona altyapısından yetiştikten sonra 2011 yazında toplam 325 bin euro bedelle Sampdoria, ardından 2013 yazında 13 milyon euro karşılığı Inter'e geçen Icardi, adını burada duyurdu.

Inter'in kaptanlığını da yürüten Icardi, 2020 yazında 50 milyon euro bonservisle PSG'ye geçti. PSG formasıyla 92 maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 38 gol atıp 10 asist yaptı.



